Dopo la partita contro la Roma, l’ex giocatore ha commentato l’andamento dell’incontro, sottolineando che il primo tempo è stato positivo, con un buon approccio e un risultato soddisfacente. Tuttavia, ha evidenziato che nella seconda frazione non gli è piaciuto come si sono sviluppate le cose in campo. La sua analisi si concentra sulle differenze tra le due parti della partita, senza aggiungere altri dettagli.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari.» Juventus Women Roma 0-1: Dragoni quasi per lo scudetto. Terzo posto in bilico Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17. Chi sarà il nuovo responsabile del vivaio New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Roberto Trapani esce allo scoperto: «Io alla Juve? Al Genoa sto bene.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padoin dopo la Roma: «Bell’approccio e buon risultato ma il secondo tempo non mi è piaciuto»

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