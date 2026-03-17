Prova negativa con la fermana Santoni | Brutto approccio il mio Matelica non mi è piaciuto

Il Matelica ha affrontato la Fermana nel match valido per il campionato, dopo aver ottenuto un pareggio a Jesi. La squadra di casa è stata sconfitta con una prova negativa, mentre Santoni ha commentato il suo atteggiamento come un brutto approccio e ha espresso delusione per la prestazione della propria squadra. La Fermana, invece, ha dimostrato di essere una formazione forte e con giocatori di esperienza.

Il Matelica, dopo il buon pareggio di Jesi, ha dovuto alzare le mani di fronte alla vicecapolista Fermana, formazione con giocatori esperti e molto forti tecnicamente. Al termine del match, però, mister Giuseppe Santoni si è rammaricato per l’atteggiamento mostrato in campo dalla sua squadra, giudicandolo inadeguato per affrontare un avversario del genere: "Siamo entrati in campo come se fossimo già pronti per prendere subito il gol – ha detto il tecnico – e nei primi venti minuti di gioco non mi è piaciuta affatto la prestazione dei ragazzi. Dovevamo essere più reattivi, più decisi e capaci di esprimerci con un tono agonistico decisamente più alto, perché se ti metti a giocare con formazioni come la Fermana è chiaro che alla fine la differenza tecnica viene fuori e la paghi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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