Parma arriva il grande padel | dal 17 al 22 marzo torneo Fip Silver

A Parma dal 17 al 22 marzo si svolgerà il torneo Fip Silver Mediolanum Padel Cup, parte del circuito professionistico Cupra Fip Tour organizzato dalla Federazione Internazionale Padel. L’evento porta nella città un'importante competizione che vedrà partecipanti provenienti da diverse nazioni. La manifestazione si svolgerà su campi allestiti appositamente per questa occasione, attirando appassionati e addetti ai lavori del settore.

Roma, 16 mar. (askanews) – Una nuova settimana di sfide e spettacolo per il padel internazionale: dal 17 al 22 marzo arriva a Parma il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo del Cupra Fip Tour, circuito professionistico della Federazione Internazionale Padel. Al Pro Parma Sport Center, dove sono in palio 20mila euro di montepremi e 80 punti per il ranking mondiale Fip, sono attese protagonisti e protagoniste di livello mondiale: tra queste, la numero uno italiana Carolina Orsi – oro ai Giochi Europei di Cracovia 2023 e bronzo agli Europei 2025 e Mondiali 2024 – con le compagne di Nazionale Martina Parmigiani ed Emily Stellato. In evidenza, sottolinea una nota, anche Lucia Sainz, già numero 1 del mondo e pluricampionessa europea e mondiale con la Spagna, insieme alla giovane Raquel Eugenio, classe 2008 e numero 23 del ranking. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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