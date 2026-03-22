Padel | Lucia Sainz trionfa al FIP Silver di Parma Orsi ko in finale

Roma, 22 mar. (askanews) – È Lucia Sainz a conquistare il Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Parma. La fuoriclasse spagnola ex numero uno del mondo – si legge in una nota – in coppia con la giovane Raquel Eugenio, supera in finale la numero uno italiana Carolina Orsi e Letizia Manquillo con il punteggio di 7-5 6-1, al termine di un match combattuto soprattutto nel primo set. Orsi, sostenuta dal pubblico di casa, aveva accarezzato il sogno dopo un avvio brillante, arrivando a servire per il set sul 5-4. La reazione della coppia spagnola, però, ha cambiato l’incontro: controbreak decisivo e dominio fino al successo finale. “Voglio giocare ancora a lungo, mi diverto e amo questo sport”, le parole di Sainz, che ha ringraziato il pubblico di Parma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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