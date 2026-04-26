Ottone in festa per la tradizionale Fiera del Bestiame | successo di pubblico e tradizione

Sabato 24 aprile, Ottone ha ospitato la tradizionale Fiera del Bestiame, attirando un gran numero di visitatori. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il vicesindaco, il presidente della Pro Loco e alcuni amministratori comunali, che hanno tagliato il nastro per dare il via alla giornata. La manifestazione ha celebrato le pratiche agricole della zona, portando in città espositori e visitatori interessati alla tradizione locale.

Grande partecipazione sabato 24 aprile a Ottone per la storica Fiera del Bestiame. Il vicesindaco, il presidente della Pro Loco e agli amministratori comunali, hanno tagliato il nastro dando il via a una giornata all’insegna della tradizione agricola della nostra montagna.Tanti gli allevatori.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Torna il Grill Contest a Rivergaro, a Ottone la Fiera del bestiame: cosa fare nel weekendDa venerdì 24 a domenica 26 aprile a Rivergaro la decima edizione del Grill ContestDa venerdì 24 a domenica 26 a Fiorenzuola le celebrazioni... Roveleto in festa: tradizione e novità per la 46ª fiera del paese«Quest’anno diamo vita a una fiera che valorizza la tradizione ma con una veste fresca e innovativa». Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Fiera del bestiame a Ottone (Piacenza); VIII Fiera del Bestiame; Torna il Grill Contest a Rivergaro, a Ottone la Fiera del bestiame: cosa fare nel weekend; Fiera del fungo prugnolo a Bedonia (Parma). Fiera del bestiame a Ottone (Piacenza)Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it LA FOTO NOTIZIA DEL GIORNO- ALLA FIERA DEL BESTIAME PECORE MESSE IN MOSTRA SCATENANO L’IRA DI RIZZI: “SARDEGNA, KA TERRA DOVE PUOI VIOLARE I PIÙ ELEMENTARI DIRITTI DEGLI ANIMALI”- Animali trattati “come schiavi” e la plat - facebook.com facebook