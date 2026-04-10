Roveleto in festa | tradizione e novità per la 46ª fiera del paese

A Roveleto si prepara la 46ª edizione della fiera del paese, evento che ogni anno richiama molti visitatori. L’organizzazione ha annunciato che quest’anno la manifestazione manterrà le radici tradizionali, introducendo però elementi nuovi e innovativi. La fiera si svolgerà nel centro del paese, con esposizioni, bancarelle e iniziative culturali. La giornata si preannuncia ricca di attività e incontri, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.

«Quest’anno diamo vita a una fiera che valorizza la tradizione ma con una veste fresca e innovativa». Con queste parole la sindaca Marica Toma, affiancata dalla vicesindaca Donatella Amici e dagli assessori Davide Pappalardo, Federico Francia e Marco Bricconi presenta la 46ª edizione della Fiera. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Traversara celebra la primavera: fiori, musica e tradizione per la festa del paeseA Traversara la primavera non è solo una stagione, ma una vera e propria tradizione da vivere insieme. Torna il Carnevale Morronese: tradizione, cultura e festa nel cuore del paeseCastel Morrone si prepara a rivivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’anno: il Carnevale Morronese.