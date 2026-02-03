cartello dei costruttori di autocarri risarcimento alle aziende pistoiesi

A Pistoia, le aziende di autotrasporto coinvolte in una vicenda legata al cartello dei costruttori di autocarri ottengono un risarcimento. La notizia arriva dopo una battaglia legale che ha visto l’intervento di Cna Fita a livello nazionale, portando a una svolta importante per il settore.

PISTOIA Una novità giudiziaria particolarmente rilevante per il mondo degli autotrasportatori che avrà ricadute anche sul nostro territorio, grazie al forte interessamento di Cna Fita a livello nazionale. È di questi giorni, infatti, una sentenza del Tribunale di Milano che ha riconosciuto le ragioni dell’associazione di categoria del mondo artigiano nel procedimento contro il cartello dei costruttori di autocarri chiudendo un percorso giudiziario aperto addirittura nell’estate del 2016. In quella circostanza, dopo pochi mesi, proprio la stessa Cna aveva promosso un’azione risarcitoria assumendosi la responsabilità di una lunga battaglia sul "Cartello dei costruttori di autocarri": anche alle aziende pistoiesi che si sono dichiarate parte lesa, i giudici riconosceranno un risarcimento dell’8% sul prezzo di acquisto che corrisponde ad una media generale di circa 13mila euro per singolo camion, inclusi gli interessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Alcune imprese di trasporto del nostro territorio hanno ottenuto risarcimenti dai giudici, grazie a una class action contro un cartello di produttori di camion.

Il Tribunale di Milano ha dato ragione a CNA Fita in una causa contro il cartello dei costruttori di autocarri.

