Gli studenti degli istituti alberghieri della provincia di Palermo hanno partecipato alla tappa del Cooking Quiz 2026 e sono riusciti a ottenere un riconoscimento importante. Con il risultato conseguito, si sono qualificati per la finale internazionale che si terrà a Parma. La competizione ha coinvolto giovani talenti provenienti da varie regioni e ha visto premiati alcuni dei partecipanti con particolare merito.

Gli studenti degli istituti alberghieri della provincia di Palermo hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento durante la recente tappa del Cooking Quiz 2026, assicurandosi il diritto di disputare la finale internazionale a Parma. Il successo coinvolge le classi dell’Ipsseoa Pietro Piazza e dell’Iis Danilo Dolci di Partinico, che si sono distinte in una competizione basata su metodologie didattiche moderne come la gamification e il confronto diretto tra pari. Il percorso formativo ha protagonisti i ragazzi delle classi 3CS e 4CS con indirizzo Sala, insieme alle sezioni 4EE e 3FE specializzate in Enogastronomia dell’istituto Pietro Piazza, oltre alla classe 3A dell’indirizzo Enogastronomia del Danilo Dolci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Talenti siciliani volano a Parma: trionfo al Cooking Quiz 2026

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