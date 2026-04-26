A Mondaino si svolge una consultazione elettorale con una sola squadra in corsa, quella denominata Bene Comune, guidata da Amerigo Ottaviani, ex presidente della Proloco. Dopo il commissariamento, il paese si appresta a scegliere il proprio futuro politico affidandosi a questa lista. La campagna si concentra su questa unica opzione, mentre l’unico candidato in corsa è Ottaviani.

A Mondaino la sfida elettorale corre su un unico, decisivo binario. Dopo la pesante parentesi del commissariamento, il paese cerca il riscatto affidandosi a un’unica squadra in campo: la lista Bene Comune, capitanata da Amerigo Ottaviani. Una corsa in solitaria, nata in salita ma trasformatasi rapidamente in una vera e propria mobilitazione cittadina. "È una lista civica in tutti i sensi – incalzano i coordinatori Gabriele Sanchini e Paolo Saioni –. La bella sorpresa è che all’inizio nessuno voleva esporsi, ma dandoci da fare si è creata una squadra tosta". Il segreto è quello di unire l’entusiasmo dei giovani, "che hanno voglia di imparare e partecipare alla crescita del paese dopo quello che è successo", a figure di grande esperienza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ottaviani guida il ’Bene Comune’. L’ex presidente Proloco corre solo

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