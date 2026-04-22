Otofarma l’azienda farmaceutica napoletana investe a Milano | 1,5 milioni per il nuovo stabilimento

Otofarma, azienda farmaceutica napoletana, ha investito 1,5 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo stabilimento a Corsico, nell’area metropolitana di Milano. La società ha completato l’acquisizione del sito, che sarà destinato alla produzione farmaceutica. L’investimento rappresenta un passo importante per l’ampliamento delle attività dell’azienda nella regione.

Otofarma completa l’acquisizione del nuovo stabilimento produttivo a Corsico, nell’area metropolitana di Milano. Il gruppo, attivo da oltre 30 anni nel settore dell’hearing care e tra i principali operatori nella produzione di apparecchi acustici distribuiti attraverso il canale farmaceutico, ha sottoscritto il contratto definitivo di compravendita, portando a termine un’operazione da 1,5 milioni di euro. L’immobile entra ufficialmente tra gli asset aziendali e rappresenta un passaggio chiave nel percorso di crescita industriale della società. L’investimento consentirà di raddoppiare la capacità produttiva, rafforzando il posizionamento dell’azienda nel mercato italiano.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate La napoletana Otofarma investe a Milano: 1.5 milioni per una nuova fabbricaIl gruppo napoletano Otofarma chiude l’acquisizione di un nuovo stabilimento produttivo a Corsico, nell’area metropolitana di Milano. Leggi anche: Siad investe 18 milioni per il nuovo stabilimento per produrre compressori a Seriate Tutti gli aggiornamenti Otofarma, perfezionato il closing per il nuovo stabilimento a Milano: operazione da 1,5 milioni di euroBartolomucci (Otofarma): Consolidiamo la nostra presenza nel principale mercato di riferimento e poniamo basi ancora più solide per una crescita sostenuta, innovativa e di lungo periodo ... affaritaliani.it Otofarma, closing per il nuovo stabilimento di Corsico (Milano)Otofarma – azienda quotata all'Euronext Growth Milane e attiva nel settore dell’hearing care, nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico – ha ... soldionline.it