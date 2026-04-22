Otofarma conquista il Nord | 1,5 milioni per il nuovo polo a Milano
Il gruppo Otofarma, azienda con più di 30 anni di esperienza nel settore dell’hearing care, ha recentemente acquisito un nuovo polo industriale nella zona di Corsico, nell’area metropolitana di Milano. L’investimento complessivo di 1,5 milioni di euro mira a rafforzare la presenza nel Nord Italia, estendendo le proprie attività in una delle aree produttive più strategiche del paese. La decisione segue una strategia di espansione e consolidamento sul territorio.
L’eccellenza tecnologica campana punta dritta al cuore produttivo del Nord Italia. Il gruppo Otofarma, realtà consolidata con oltre tre decenni di esperienza nel settore dell’hearing care, ha concluso l’acquisizione di un nuovo polo industriale a Corsico, nell’area metropolitana di Milano. L’operazione, che vede un impegno finanziario di 1,5 milioni di euro, mira a raddoppiare la capacità produttiva della società, attualmente supportata da una rete capillare di 4.462 farmacie affiliate. Dalla Campania alla Lombardia: una strategia per dominare il mercato. L’acquisto dello stabilimento di circa 3mila metri quadrati non rappresenta un cambio di rotta, ma un’integrazione fondamentale delle strutture già operative del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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