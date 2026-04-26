Ostaggi per ore di tre truffatori | Rubata l’identità a vostro padre

Tre truffatori hanno tenuto in ostaggio al telefono per diverse ore tre persone, tra cui un musicista che ha raccontato l’accaduto sui social. Durante la conversazione, i malviventi hanno affermato di aver sottratto l’identità del padre di uno dei coinvolti. La vicenda è stata anche riportata dalla pagina Facebook “Segnalazioni, informazioni e politica a Vecchiano”. La notizia è stata confermata anche a La Nazione.

di Antonia Casini Ostaggi al telefono per ore di tre truffatori, due uomini e una donna. Una storia raccontata dal musicista Sandro Ivo Bartoli sui social (lo sfogo è stato rilanciato anche dalla pagina Fb “Segnalazioni, informazioni e politica a Vecchiano“) e al telefono a La Nazione. È successo venerdì dopo le 13. "Mia sorella mi ha detto che era stata chiamata dai carabinieri per avvisarla che avevano fermato due uomini di origine albanese con un’auto registrata a nome di mio padre". Un furto d’identità? "Esatto". E dopo? "Le hanno detto che lei sarebbe dovuta andare alla caserma di via Conte Fazio per fare denuncia (e così ha fatto), che...🔗 Leggi su Lanazione.it

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