Questo profumo lo ha comprato vostro figlio | pagateci | truffatori allo sbaraglio a Nocera

A Nocera, alcuni truffatori si sono presentati a persone anziane affermando di dover consegnare loro un profumo acquistato dal figlio, ma ancora non saldato. Le vittime sono state contattate direttamente e coinvolte in questa presunta consegna, con l’obiettivo di ottenere denaro o altri beni. La scena si è verificata in un contesto di incontri improvvisati, dove i truffatori si sono mostrati insistentemente per convincere gli anziani.

Si avvicinano a persone anziane, dicendo di dover consegnare loro un profumo acquistato dal figlio, ma non ancora pagato. Così, derubano le vittime per poi far perdere le loro tracce: è accaduto a Nocera Superiore, come denunciato da una cittadina a mezzo social. Uno dei truffatori sarebbe un.🔗 Leggi su Salernotoday.it Viviano commenta: «Quando le avversarie giocano allo sbaraglio, l’Inter si diverte. Dimarco? L’ha reso così Inzaghi»di Redazione Inter News 24Viviano commenta l’attuale momento dell’Inter al podcast Cose Scomode. Zerofiltro e i giovani allo sbaraglio“Giovani Allo Sbaraglio” è assieme un'analisi arguta e ironica, una dichiarazione programmatica e una provocazione: “descrive una generazione che...