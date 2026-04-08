Eva Henger ha tre figli, tra cui Mercedesz, nata nel 1991 da una relazione precedente. L’identità del padre di Mercedesz non è stata resa pubblica, mentre gli altri due figli sono nati da relazioni diverse, di cui non sono stati forniti dettagli. La loro età varia, e alcuni di loro sono cresciuti lontano dai riflettori mediatici. La cantante e attrice ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla vita privata dei figli.

Eva Henger ha tre figli, Mercedesz Henger (1991), nota modella e influencer nata da una precedente relazione ma riconosciuta da Riccardo Schicchi, Riccardo Jr (1994), nato dal matrimonio con il compianto produttore Riccardo Schicchi, e Jennifer Caroletti (2009), avuta dall’attuale marito Massimiliano Caroletti. Chi sono i tre figli di Eva Henger. Eva Henger, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo per un’intervista nel salotto de La volta buona su Rai 1, è legatissima alla sua famiglia e in particolare ai suoi 3 figli, nati da 3 differenti relazioni. La primogenita è Mercedesz Henger, nata il 18 agosto 1991 a Gyor, sua città... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i tre figli di Eva Henger, nati da tre relazioni diverse (mai rivelata l’identità del primo, padre di Mercedesz)

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Chi sono Carlo e Alba, il fratello e la sorella di Evelina (i figli di Vittorio Sgarbi nati da tre relazioni diverse)Vittorio Sgarbi ha riconosciuto tre figli: Carlo (1988), avuto con Patrizia Brenner; Alba (1998), nata dalla relazione con Kozeta Hajdini; ed Evelina...

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Chi è il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti: Non avevo mai divorziato dal mio ex e quindi l’ho sposato solo dopo la sua morteMassimiliano Caroletti ed Eva Henger sono legati 2005, ma i due si sono sposati solamente nel ... msn.com

Eva Henger a Cerveteri, tributo sold out a Villa Desideri. Caloroso pubblico per Maurizio Mattioli che con la sua voce omaggia Franco Califano e coinvolge. Per il Debutto del Format di Sara Tommasi e per il Compleanno del Manager Antonio Orso, succ - facebook.com facebook