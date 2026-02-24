Calcio argentino nel caos | i club fermano il campionato per le inchieste contro la Federazione La guerra con Milei

I club di calcio argentini hanno deciso di fermare il campionato dal 5 all’8 marzo, accusando la Federazione di subire pressioni giudiziarie. Questa scelta nasce dalle crescenti tensioni tra le squadre e le autorità sportive, che vedono nelle inchieste legali un tentativo di screditare il calcio nazionale. La protesta coinvolge diverse squadre che vogliono difendere la loro autonomia e chiedono maggiore trasparenza. La situazione resta molto tesa in tutto il paese.

In Argentina il calcio si ferma. Con una decisione clamorosa, i club professionistici hanno concordato uno sciopero dal 5 all’8 marzo per protestare contro quella che considerano una persecuzione giudiziaria nei confronti del capo della Federcalcio, Claudio Tapia. Il campionato si ferma per un fine settimana, ma potrebbe essere solo l’inizio. Da mesi infatti prosegue la guerra tra il presidente argentino Javier Milei e il calcio albiceleste. Dietro alle inchieste nei confronti di Tapia e dell’Afa, infatti, c’è il governo. Da tempo Milei vuole riformare lo statuto delle società calcistiche argentine (oggi società civili senza scopo di lucro) e consentire l’ingresso di Società per azioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: La guerra sul calcio argentino: imputato il presidente federale Tapia, Milei vuole riformare lo statuto delle società

