Ostacoli | Martino Peroni vola a Molfetta e punta ai Nazionali

Martino Peroni ha corso i 110 ostacoli in 15.08 secondi durante una competizione a Molfetta nella stagione outdoor 2026. Il risultato ottenuto gli permette di qualificarsi per i campionati nazionali under 18, che si terranno a Grosseto. La gara si è svolta in un contesto ufficiale e il tempo registrato rappresenta un miglioramento per l’atleta in questa stagione.

? Cosa sapere Martino Peroni segna 15?08 sui 110 ostacoli a Molfetta nella stagione outdoor 2026.. Il tempo ottenuto assicura l'accesso ai campionati nazionali under 18 a Grosseto.. Il diciassettenne termolese Martino Peroni ha conquistato oggi il pass per i campionati nazionali under 18 a Grosseto, segnando un tempo di 15?08 sui 110 metri ostacoli nella pista dello stadio Mario Saverio Cozzoli di Molfetta. L’esordio della stagione outdoor 2026 per l’atleta dell’Atletica Isernia si è rivelato decisivo: grazie alla prestazione ottenuta in Puglia, il giovane talento ha già centrato il limite cronometrico necessario per accedere alla massima competizione giovanile prevista per il mese di giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostacoli: Martino Peroni vola a Molfetta e punta ai Nazionali Notizie correlate L’IT Archimede di Catania vola ai mondiali: doppio trionfo ai nazionali della RoboCup Jr AcademyL'eccellenza tecnologica e formativa dell'IT Archimede di Catania si è imposta con prepotenza sullo scenario nazionale. Sarzana, la festa è giovane. Under 11 vola ai nazionaliSARZANA 2 CAMAIORE 1 HOCKEY SARZANA: Colangelo, Beggi, Ferraiuolo, Fabbi, Augusto Migliorati, De Benedetto, Neri, Ettore Migliorati, Sanfilippo,...