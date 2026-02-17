L' invito della Fp Cgil | Un consiglio straordinario per parlare dei problemi e il futuro dell' ospedale di Popoli Terme

La Fp Cgil ha chiesto al sindaco, al presidente del consiglio comunale e ai consiglieri di Popoli Terme di convocare un consiglio comunale straordinario aperto, dopo aver rilevato le difficoltà che l'ospedale sta affrontando e le preoccupazioni dei cittadini. La richiesta nasce dalla necessità di discutere delle criticità che colpiscono il nosocomio e di trovare soluzioni condivise, considerando anche la recente diminuzione dei servizi sanitari nella zona.

Una richiesta formalizzata con una lettera inviata anche, per conoscenza, al direttore generale della Asl di Pescara e all’assessorato regionale alla Sanità. È lì che, sottolinea nella richiesta, si può avere “un confronto democratico scevro da strumentalizzazioni” e quindi capace di favorire “una più ampia informazione e partecipazione della cittadinanza”, evitando così che un tema così importante resti “relegato e dibattuto con interventi spot, seppur rilevanti, solo ed esclusivamente a mezzo stampa e sui social locali”. I temi sono diversi e nelle settimane scorse proprio sulle pagine dei giornali se n’è parlato sia in merito alla chiusura della rianimazione denunciata dal consigliere regionale Pd Antonio Di Marco insieme al gruppo consiliare RianimiAmo Bussi e smentita dalla Asl che ha invece parlato di un percorso definito già da tempo e che proprio non lo prevedeva il reparto; sia per quanto concerne la realizzazione a Popoli di un polo di eccellenza per la riabilitazione di cui proprio su cui proprio la Fp Cgil ha chiesto chiarimenti per sapere se il progetto va avanti, a che punto si trova o se invece è stato abbandonato.🔗 Leggi su Ilpescara.it

