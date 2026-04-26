Orso liberato dal laccio di un braccioniere rischiava di morire | la condanna del Parco VIDEO

Un orso è stato liberato da un braccio di un bracconiere dopo settimane di osservazione e numerosi tentativi. Il grande mammifero era rimasto intrappolato in un laccio che gli stringeva il collo, mettendo a rischio la sua vita. L’intervento, condotto dal personale del parco, ha permesso di rimuovere il dispositivo e di mettere in salvo l’animale. La vicenda è stata oggetto di condanna pubblica da parte delle autorità del parco.

Era finito nella trappola di un bracconiere e dopo settimane di osservazione e diversi tentativi si è riusciti finalmente a liberarlo dal laccio che gli stringeva il collo: il laccio di un bracconiere “che lo stava letteralmente uccidendo”. Parliamo di un orso bruno marsicano di 10-12 anni che.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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