Daino rischiava di morire Ordinanza del sindaco | è stato messo al sicuro

Un daino rischiava di morire a causa di una situazione di pericolo, ma un’ordinanza del sindaco ha disposto il suo trasferimento in un luogo sicuro. La vicenda ha coinvolto l’animale, che si trovava in una condizione rischiosa, e le autorità hanno agito prontamente per garantirne la tutela. L’animale è stato quindi spostato in un’area protetta, lontano da minacce immediate.

Sembrava l’inizio di una fiaba moderna, ma il rischio di un epilogo tragico era dietro l’angolo. Da settimane, in realtà dallo scorso dicembre un maestoso esemplare maschio di daino (Dama dama), del peso stimato di almeno 80 chili e dotato di un palco di corna mozzafiato, era diventato una "star" delle frazioni di Castiglioni, Piticchio e Borgo Emilio. L’animale, un esemplare di almeno quattro anni, aveva preso l’abitudine di frequentare gli orti privati a caccia di frutta e germogli, mostrando un comportamento eccessivamente confidente verso l’uomo. L’ipotesi è che provenisse da un contesto di cattività (probabilmente clandestina) oppure,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Daino rischiava di morire. Ordinanza del sindaco: è stato messo al sicuro Kayak si ribalta tra le onde a San Felice Circeo, salvato un canoista che rischiava di morireLa guardia costiera ha salvato un canoista che ha rischiato di morire a San Felice Circeo. Botti vietati fino al 7 gennaio a Ortona: l'ordinanza del sindacoBotti vietati fino al 7 gennaio 2026 a Ortona dove il sindaco Angelo Di Nardo ha firmato un’ordinanza che impone, a partire dal 30 dicembre,il...