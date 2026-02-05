Orrore in un asilo di Benevento | bimbi legati alle sedie e maltrattati

Questa mattina i Carabinieri sono entrati in un asilo di Benevento dopo aver ricevuto una segnalazione sulla possibile presenza di maltrattamenti. Dentro, hanno trovato i bambini legati alle sedie e visibilmente traumatizzati. Gli agenti hanno arrestato alcune persone sospettate di aver causato sofferenza ai piccoli, e ora le indagini continuano per chiarire l’intera vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio odierno i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Benevento, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di cinque donne, gravemente indiziate, in concorso tra loro, del delitto aggravato di maltrattamenti ai danni di minori. Il provvedimento scaturisce da un'indagine coordinata dalla Procura sannita e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento, avviata a seguito della denuncia presentata dal rappresentante di una cooperativa impegnata in attività socio-educative.

