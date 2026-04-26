Orosei risorge | il nuovo piano regionale rilancia la nautica

Il 12 febbraio 2026, la Giunta regionale ha approvato ufficialmente il nuovo piano per la portualità turistica. La decisione riguarda anche il comune di Orosei, che viene identificato come punto chiave per rafforzare le infrastrutture sulla costa orientale. L’obiettivo è di rilanciare il settore nautico e migliorare le strutture portuali nella zona. La ratifica del piano segna una tappa importante per lo sviluppo della regione.

? Cosa sapere La Giunta Todde ratifica il 12 febbraio 2026 il piano per la portualità turistica.. Orosei diventa nodo strategico per colmare il vuoto infrastrutturale della costa orientale.. La Giunta regionale guidata da Alessandra Todde ha ratificato il 12 febbraio 2026 la deliberazione numero 629, che approva definitivamente il Piano regionale della rete della portualità turistica (PRRPT) e inserisce ufficialmente Orosei tra i nodi strategici per lo sviluppo della nautica da diporto. Questo provvedimento, che completa un percorso iniziato nel 2020 e integrato dalle valutazioni ambientali VAS e VIncA, trasforma in realtà programmatica l'obiettivo di costruire un porto turistico in una zona dove l'idea di un approdo marittimo è legata alle radici storiche del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orosei risorge: il nuovo piano regionale rilancia la nautica Notizie correlate Curling, la Svezia osserva le vittorie di Svizzera e Corea alle Olimpiadi. L’Italia risorge, il Canada si rilanciaLa Svezia svetta in testa alla classifica del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a punteggio pieno con sei... Giunta regionale approva il Piano Regionale Integrato della SaluteLa Giunta regionale della Basilicata ha approvato il nuovo Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona 2026-2030, un...