Giunta regionale approva il Piano Regionale Integrato della Salute

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il nuovo Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona 2026-2030, un provvedimento che, secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Michele Napoli, rappresenta una svolta nella programmazione sanitaria italiana, integrando in modo ambizioso assistenza sanitaria e sociale, ospedale e territorio, prevenzione e innovazione. L’approvazione, avvenuta nella giornata di ieri, ha immediatamente acceso il dibattito politico, con l’opposizione che solleva dubbi sulla sostenibilità finanziaria del piano, mentre la maggioranza ne sottolinea il valore strategico e la capacità di rispondere alle sfide demografiche e sanitarie del presente e del futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

La giunta regionale ha approvato le linee guida per la gestione degli invasi minori, con l'obiettivo di tutelare le risorse idriche e promuovere la creazione di nuovi impianti.

