Curling la Svezia osserva le vittorie di Svizzera e Corea alle Olimpiadi L’Italia risorge il Canada si rilancia
La Svezia si concentra sulle vittorie di Svizzera e Corea alle Olimpiadi, mentre l’Italia riprende slancio e il Canada si rafforza. La squadra svedese domina il torneo di curling femminile a Milano Cortina 2026, avendo già conquistato sei vittorie e mantenendo un margine di due partite su Svizzera, Corea e Stati Uniti.
La Svezia svetta in testa alla classifica del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a punteggio pieno con sei vittorie all’attivo e un vantaggio di due affermazioni nei confronti di Corea del Sud, Svizzera e USA. Anna Hasselborg e compagne hanno riposato questa sera, osservando da lontano alle vittorie di due immediate inseguitrici. La Svizzera ha regolato la Gran Bretagna per 10-6 nel big match, facendo la differenza con tre punti messi a segno nel settimo end e quattro punti piazzati nel nono parziale. Le vicecampionesse del mondo sono state emulate dalla Corea del Sud, che ha avuto la meglio di misura sulla Cina (10-9) con i due punti che nel decimo end sono valsi il sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it
Curling, Svizzera a punteggio pieno alle Olimpiadi! La Svezia si rianima, Mouat reagisce, l’Italia osserva a riposo
La Svizzera ha conquistato il primo punteggio pieno nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto tutte le partite finora giocate.
Curling, Svezia e Svizzera impeccabili alle Olimpiadi. Crollano Canada e Gran Bretagna tra le donne
Anna Hasselborg e la squadra svedese hanno vinto contro la Danimarca grazie a un ultimo tiro decisivo, mentre le svizzere hanno superato la Cina con un finale intenso.
PROGRAMMA OLIMPICO DOMENICA 15 FEBBRAIO 09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 2 09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna 10.00 SCI ALPINO – Gigante femminil