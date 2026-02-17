La Svezia si concentra sulle vittorie di Svizzera e Corea alle Olimpiadi, mentre l’Italia riprende slancio e il Canada si rafforza. La squadra svedese domina il torneo di curling femminile a Milano Cortina 2026, avendo già conquistato sei vittorie e mantenendo un margine di due partite su Svizzera, Corea e Stati Uniti.

La Svezia svetta in testa alla classifica del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a punteggio pieno con sei vittorie all’attivo e un vantaggio di due affermazioni nei confronti di Corea del Sud, Svizzera e USA. Anna Hasselborg e compagne hanno riposato questa sera, osservando da lontano alle vittorie di due immediate inseguitrici. La Svizzera ha regolato la Gran Bretagna per 10-6 nel big match, facendo la differenza con tre punti messi a segno nel settimo end e quattro punti piazzati nel nono parziale. Le vicecampionesse del mondo sono state emulate dalla Corea del Sud, che ha avuto la meglio di misura sulla Cina (10-9) con i due punti che nel decimo end sono valsi il sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, la Svezia osserva le vittorie di Svizzera e Corea alle Olimpiadi. L’Italia risorge, il Canada si rilancia

La Svizzera ha conquistato il primo punteggio pieno nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto tutte le partite finora giocate.

Anna Hasselborg e la squadra svedese hanno vinto contro la Danimarca grazie a un ultimo tiro decisivo, mentre le svizzere hanno superato la Cina con un finale intenso.

