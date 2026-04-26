Oro indiano al Cairo | dominio totale nella pistola mista junior

Durante la competizione a Cairo 2026, i giovani tiratori indiani si sono distinti nella pistola mista, con Vanshika Chaudhary e Chirag Sharma che hanno conquistato l’oro. Inoltre, l’India ha ottenuto anche il medagliere con i bronzi vinti da Singh e Rana nella Coppa del Mondo junior. La partecipazione ha visto grandi risultati per i rappresentanti indiani nelle gare di tiro a segno.

? Cosa sapere Vanshika Chaudhary e Chirag Sharma vincono l'oro nella pistola mista al Cairo 2026.. L'India conquista anche il bronte con Singh e Rana nella Coppa del Mondo junior.. Vanshika Chaudhary e Chirag Sharma conquistano la medaglia d’oro nella pistola mista da 10 metri alla Coppa del Mondo junior 2026, dominando la quinta giornata di finali a Il Cairo con un punteggio di 484.3. L’atmosfera carica di tensione nel poligono egiziano ha la coppia dell’India 1 imporsi con un distacco netto durante il duello conclusivo della specialità. Gli atleti indiani hanno messo sotto pressione i concorrenti neutrali A2, rappresentati da Aliaksandra Piatrova e Mikita Daubash, i quali si sono dovuti accontentare del secondo posto chiudendo a quota 467.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oro indiano al Cairo: dominio totale nella pistola mista junior Notizie correlate Tiro a segno, l’India si impone nella pistola mista in Coppa del Mondo junior a Il CairoNella quinta giornata di finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, va in... Tiro a segno, a Il Cairo disputate le finali di carabina mista e pistola automatica maschile di Coppa del Mondo juniorNella quarta giornata di finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, vanno... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tomba romana con oggetti d'oro e resti umani scoperta a sud del Cairo; Rutigliani quinto nella pistola ai Mondiali Junior: Brackman e Narwal d'oro; Tiro a volo, Marco Coco d'argento a Il Cairo: Ruta sfiora il podio. Fioretto, doppietta Italia al Cairo: oro Favaretto, argento BatiniUna splendida doppietta italiana ha colorato d'azzurro la gara femminile della tappa di Coppa del Mondo di fioretto al Cairo: oro di Martina Favaretto, argento per Martina Batini. La 24enne veneta del ... corrieredellosport.it Il braccialetto d’oro del Faraone trafugato dal Museo e fuso, 4 balordi arrestati al CairoPrima l’affronto, la profanazione, il furto del braccialetto d’oro di valore inestimabile, trafugato dal laboratorio di restauro del Museo del Cairo di piazza Tahrir, da anni al centro di un faticoso ... blitzquotidiano.it Dal nuovo hotel del presidente di Emirates allo storico caffè venduto al tycoon indiano: le ultime acquisizioni in Versilia da parte dei big del mondo - facebook.com facebook