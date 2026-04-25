Tiro a segno l’India si impone nella pistola mista in Coppa del Mondo junior a Il Cairo

Durante la quinta giornata delle finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno a Il Cairo, si è disputata la gara di pistola mista da 10 metri. La competizione ha visto coinvolti diversi giovani atleti italiani, con l’India che si è aggiudicata la vittoria nella categoria. La fase conclusiva ha visto le coppie di atleti italiani impegnate nella sfida, con l’ultima prova che ha decretato il risultato finale.

Nella quinta giornata di finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, va in scena l’ultimo atto della pistola mista da 10 metri, nel quale con c’erano coppie di azzurrini in gara. La finale viene vinta da India 1 di Vanshika Chaudhary e Chirag Sharma, primi con 484.3, che fanno nettamente meglio, nel duello conclusivo, degli atleti individuali neutrali A2, con Aliaksandra Piatrova e Mikita Daubash, secondi a quota 467.6. Terzo gradino del podio per India 2 di Mohini Singh ed Himanshu Rana, che sale sul terzo gradino del podio con 407.4, mentre chiudono al quarto posto gli atleti individuali neutrali A1, con Alina Nestsiarovich e Yury Krautsou, con lo score di 344.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, l’India si impone nella pistola mista in Coppa del Mondo junior a Il Cairo Notizie correlate Tiro a segno, l’India si impone con record del mondo nella pistola mista a GranadaSi apre a Granada, in Spagna, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella pistola da 10 metri a coppie miste si impone l’India,... Tiro a segno, a Il Cairo disputate le finali di carabina mista e pistola automatica maschile di Coppa del Mondo juniorNella quarta giornata di finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, vanno... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tiro a segno: l’India protagonista nel day-3 alla Coppa del Mondo Junior; Val di Fiemme, oltre 80 atleti celebrati nel segno dei valori dello sport; Gli Azzurrini a Il Cairo per la Coppa del Mondo Junior; Tiro a segno, a Il Cairo disputate le finali di carabina mista e pistola automatica maschile di Coppa del Mondo junior. Tiro a segno, l’India si impone nella pistola mista in Coppa del Mondo junior a Il CairoNella quinta giornata di finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, va in scena ... oasport.it Tiro a segno: l’India protagonista nel day-3 alla Coppa del Mondo Junior?Va in archivio la quarta giornata di competizioni al Cairo, città dell’Egitto teatro questa settimana della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno ... oasport.it La finale dei Coppa del Mondo FIFA 2026 segnerà una svolta storica: per la prima volta verrà introdotto un vero e proprio “half-time show”, sul modello dello spettacolo che accompagna ogni anno la finalissima del Super Bowl L'articolo completo su #Ang - facebook.com facebook Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici. L’Italia ha conquistato la grandezza del calcio sul campo, non grazie a rendite politiche. Il tentativo di escludere l’Iran dalla Coppa del Mondo mostra soltanto la “bancarotta morale” degli Stati Uniti, che temono perfin x.com