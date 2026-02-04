Piazza intitolata a Oriana Fallaci | Ha saputo vedere lontano

Nella piazza di Cinisello Balsamo è stata inaugurata una piazza dedicata a Oriana Fallaci. L’Amministrazione ha deciso di intitolarla alla giornalista e scrittrice, suscitando reazioni contrastanti tra i cittadini. Alcuni sono soddisfatti, altri criticano la scelta e chiedono più confronto pubblico. La decisione si inserisce in un percorso di cambiamenti che continua a dividere la città.

L'Amministrazione continua a riscrivere la toponomastica cinisellese. Come già fatto nella vicina Sesto San Giovanni, in questi anni sono state diverse le intitolazioni che hanno acceso il dibattito, spaccando la città. L'ultimo annuncio riguarda la piazza sopraelevata sull'A4 della Crocetta, quella inaugurata nel gennaio 2023 da Matteo Salvini in persona insieme al presidente Attilio Fontana. Il nome che porterà sarà quello di Oriana Fallaci. "Il 2026 segna i vent'anni dalla scomparsa della giornalista e scrittrice - ha ricordato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Una donna che ha saputo vedere lontano, quando farlo significava restare sola.

