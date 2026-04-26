LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA | Pogacar firma il poker solo un super Seixas lo ha impensierito Flop Evenepoel

Durante la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, il ciclista ha ottenuto il terzo posto, ma la sua performance non è stata considerata all’altezza delle aspettative. Il vincitore della corsa ha segnato il suo quarto successo consecutivo, mentre solo un avversario ha rappresentato una reale minaccia. Anche il favorito della vigilia ha concluso la gara in modo deludente, lasciando intuire alcune difficoltà durante la competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Il terzo posto di Evenepoel, non giustifica la sua prestazione. Il belga non è riuscito a tenere il passo dei due davanti, andando in difficoltà ancora prima dell’attacco di Pogacar. 15.54 Quarta vittoria alla Liegi per Pogacar, che raggiunge Argentin e Valverde. Davanti rimane solo Merckx con 5 successi. 15.52 Terzo posto per Remco Evenepoel, che vince la volata degli inseguitori. 15.52 Secondo posto per un magnifico Paul Seixas, che tanto farà parlare di lui in futuro. 15.51 TADEJ POGACAR VINCE LA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026!. 15.50 Primo e secondo posto già assegnati, lotta serrata invece per il terzo gradino del podio.🔗 Leggi su Oasport.it

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