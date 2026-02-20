OrchiDea storia di un fiore malato

Laura Rinaldoni affronta il Parkinson sul palco del Teatro Tordinona a Roma dal 9 all’11 marzo, portando in scena “OrchiDea, storia di un fiore malato”. Lo spettacolo, diretto da Mariaelena Masetti Zannini, utilizza un dispositivo scenico complesso per trasformare la sua esperienza personale in un messaggio universale. La rappresentazione si svolge in un teatro storico e coinvolge un team di professionisti che hanno contribuito a creare un’immagine potente della lotta quotidiana. La scena si anima con emozioni intense e reali.

