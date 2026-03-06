Mino De Santis con Massimo Donno | da La buona novella di De Andrè a La novella quasi buona di De Santis

Domenica 8 marzo 2026 si terrà presso il Laboratorio Urbano Giovanile di Corigliano d’Otranto un evento musicale con Mino De Santis e Massimo Donno. La serata, che inizia alle 20:30, prevede un live incentrato su brani tratti da “La buona novella” di De André e da “La novella quasi buona” di De Santis. È consigliata la prenotazione, i posti sono limitati e il contributo richiesto è di 6 euro.

Domenica 8 Marzo 2026Presso Laboratorio Urbano Giovanile Via Mazzini 44 - Corigliano D'Otranto (LE)Prenotazione consigliata – posti limitatiApertura ore 19:30 - Inizio live ore 20:30 Contributo soci: 6 euro (inclusa eventuale tessera associativa)Per informazioni e prenotazioni: [email protected], 3927026114Racconti d'Autore . Ti racconto un album!Mino De Santis con Massimo Donno: da "La Buona novella" (F. De Andrè) a "La novella quasi buona" (M. De Santis)Nei rinnovati ed accoglienti spazi del Laboratorio urbano giovanile di Corigliano d'Otranto, tra comodi divani, luci soffuse, un aperitivo e del buon bere, avrà luogo la rassegna musicale "Racconti d'Autore .