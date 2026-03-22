A cinquant’anni dal film di Bernardo Bertolucci, l’attrice francese ricorda l’incontro con il regista che le insegnò a osare. Spiega come abbia legato il suo destino all’Italia, a partire dal giorno in cui scoprì la musica attraverso un nuovo nome. L’attrice invita a darsi del tu, sottolineando la sua esperienza in un Paese dove le persone sono molto amichevoli e senza gerarchie linguistiche.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti «Possiamo darci del tu? Vivo in un Paese dove la gente è molto amichevole, ti baciano, non hanno gerarchie linguistiche, e io ho preso queste “male abitudini”». Dominique Sanda e Robert De Niro in Novecento. Courtesy Fondazione Bernardo Bertolucci. Una mostra, Bernardo Bertolucci. Il Novecento (dal 27 marzo al 26 luglio, nel Palazzo del Governatore), un libro, una proiezione speciale del film – presentato al festival di Cannes nel maggio 1976 – al Teatro Regio. Dominique Sanda ci sarà. Novecento, un film entrato nel mito: in 317 minuti, mezzo secolo di storia d’Italia, i... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A cinquant’anni dal capolavoro di Bernardo Bertolucci, l’attrice francese ricorda l’incontro (il colpo di fulmine) con il regista che le insegnò a osare. E spiega come abbia legato il suo destino all’Italia, a partire dal giorno in cui trovò la musica in un nuovo nome

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