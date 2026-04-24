25 Aprile | Latina celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo La cerimonia

A Latina si avvicina il 25 aprile, data che ricorda la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Quest’anno si celebra l’81esimo anniversario di questa ricorrenza. La città si prepara a partecipare alle cerimonie ufficiali e alle iniziative che si terranno in occasione della Festa della Liberazione. La data ricorda un evento storico avvenuto nel 1944.

Anche Latina si prepara al 25 Aprile, Festa della Liberazione d’Italia di cui quest’anno ricorre l’81esimo anniversario. Una ricorrenza molto importante per il nostro Paese, simbolo della Resistenza e della lotta partigiana; un anniversario dal forte valore che commemora la liberazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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