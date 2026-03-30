I Carabinieri di Partinico hanno sequestrato due chili di marijuana durante un controllo in un garage e hanno arrestato una persona coinvolta. L'operazione fa parte di un'azione mirata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. L’intervento si è concluso con il fermo del sospetto e il sequestro della droga.

Nel corso dell’operazione, l’attenzione dei militari si è concentrata su un garage la cui presenza di sostanze illecite era stata segnalata con insistenza dal cane antidroga “Nadia”. Per accedere ai locali, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno proceduto all’apertura forzata della struttura. L’ispezione ha portato al ritrovamento di due sacchi sigillati contenenti circa un chilogrammo di marijuana ciascuno, oltre a ulteriore sostanza della medesima tipologia già riposta in diversi contenitori di vetro. Contestualmente, è stato sequestrato materiale professionale idoneo all’allestimento di una serra indoor per la coltivazione dello stupefacente. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Partinico, operazione antidroga dei Carabinieri: trovati due chili di marijuana in un garage, un arresto

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