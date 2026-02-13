Operazione antidroga in Via Machiavelli | un arresto e una denuncia della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha fermato un uomo di 66 anni in Via Machiavelli, perché trovato in possesso di droga durante un'operazione antidroga. L’episodio si è verificato quando gli agenti hanno notato un movimento sospetto davanti a un edificio e hanno deciso di intervenire. Durante la perquisizione, hanno trovato sostanze stupefacenti e arnesi usati per il confezionamento. Un giovane di 28 anni è stato invece denunciato, perché si trovava sul posto e avrebbe avuto un ruolo nella gestione dello spaccio.

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 66 anni e denunciato in stato di libertà un giovane di 28 anni ritenuti entrambi presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile aveva messo sotto attenzione uno stabile di Via Machiavelli al quartiere Tamburi, dal quale era stato notato, soprattutto nelle ore mattutine, un continuo movimento di giovani molti dei quali conosciuti come tossicodipendenti. I poliziotti, nel corso dei difficili servizi di appostamento in quella zona, che alcune settimane fa era già stata teatro di un importante operazione antidroga, hanno notato che alle prime ore del mattino un noto pregiudicato tarantino di 66 anni a bordo di un grosso scooter accompagnava presso quella palazzina un giovane al momento non identificato per poi ritornare sul posto a più riprese presumibilmente per consegnare la droga da spacciare.

La Polizia di Stato di Taranto ha condotto un’intensa operazione antidroga in Città Vecchia, arrestando tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti e una quarta per reati legati alle armi e alla ricettazione.

