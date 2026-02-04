Operazione antidroga nel Reatino | arrestato un soggetto due denunce per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del Reatino hanno arrestato un uomo di 40 anni a Passo Corese durante una vasta operazione antidroga. La mattina di ieri, intorno alle 10.30, i militari hanno fatto irruzione nel suo domicilio, trovandolo in possesso di stupefacenti. Insieme a lui, sono stati denunciati altri due uomini, sempre per spaccio e detenzione di droga. L’intervento ha portato a mettere fine a un giro di sostanze illegali nella zona.

Nella mattinata di ieri, intorno alle 10.30, il silenzio del Reatino è stato spezzato da un'operazione serrata dei Carabinieri che ha portato all'arresto di un uomo di 40 anni, residente a Passo Corese, e a due denunce a carico di altri due soggetti, tutti accusati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'azione, coordinata dalla Compagnia di Poggio Mirteto, ha coinvolto le stazioni di Passo Corese, Collevecchio e Stimigliano in un'operazione congiunta mirata a stroncare il traffico di droga in un'area già segnata da segnali preoccupanti di crescita del fenomeno. Il è stato soprattutto sulla zona della Sabina, un territorio montano e spesso isolato, dove le reti di spaccio si celano spesso dietro la tranquillità delle piccole comunità.

