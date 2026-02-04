Operazione antidroga nel Reatino | arrestato un soggetto due denunce per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

Da ameve.eu 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Reatino hanno arrestato un uomo di 40 anni a Passo Corese durante una vasta operazione antidroga. La mattina di ieri, intorno alle 10.30, i militari hanno fatto irruzione nel suo domicilio, trovandolo in possesso di stupefacenti. Insieme a lui, sono stati denunciati altri due uomini, sempre per spaccio e detenzione di droga. L’intervento ha portato a mettere fine a un giro di sostanze illegali nella zona.

Nella mattinata di ieri, intorno alle 10.30, il silenzio del Reatino è stato spezzato da un’operazione serrata dei Carabinieri che ha portato all’arresto di un uomo di 40 anni, residente a Passo Corese, e a due denunce a carico di altri due soggetti, tutti accusati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’azione, coordinata dalla Compagnia di Poggio Mirteto, ha coinvolto le stazioni di Passo Corese, Collevecchio e Stimigliano in un’operazione congiunta mirata a stroncare il traffico di droga in un’area già segnata da segnali preoccupanti di crescita del fenomeno. Il è stato soprattutto sulla zona della Sabina, un territorio montano e spesso isolato, dove le reti di spaccio si celano spesso dietro la tranquillità delle piccole comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

operazione antidroga nel reatino arrestato un soggetto due denunce per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

© Ameve.eu - Operazione antidroga nel Reatino: arrestato un soggetto, due denunce per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

Approfondimenti su Reatino Operazione

Operazione antidroga nella stazione ferroviaria di Padova: due persone fermate per spaccio di sostanze stupefacenti

Nella stazione di Padova, le forze dell’ordine hanno arrestato due persone per spaccio di droga.

Contrasto alla detenzione e diffusione di sostanze stupefacenti: 46enne arrestato per spaccio

Un'operazione delle forze dell'ordine di Benevento ha portato all'arresto di un 46enne accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Pensionato arrestato per spaccio

Video Pensionato arrestato per spaccio

Ultime notizie su Reatino Operazione

Argomenti discussi: Blitz di carabinieri e paracadutisti a Ostia: 7 arresti e 10 denunce per spaccio; Blitz antidroga nel Catanese, custodia cautelare per 14 indagati; Roberto Nastasi, il narcoboss di Tor Bella Monaca arrestato dall'altra parte del mondo: il blitz a Medellin; Guidonia, proclamato sciopero dello stabilimento Buzzi Unicem dopo la morte di un lavoratore.

operazione antidroga nel reatinoGame over: 14 arresti nell'operazione antidroga dei carabinieri nel cataneseReparti specializzati dell'Arma nell'indagine che ha scoperto un'organizzazione attiva tra Randazzo e comuni limitrofi ... rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.