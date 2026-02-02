Controlli antidroga sul territorio un arresto e tre denunciati per spaccio e detenzione di stupefacenti

Durante i controlli antidroga svolti nelle ultime ore, la polizia ha arrestato un uomo a Firenze e denunciato altri tre in diverse zone di Empoli. Le operazioni sono state parte di un’azione più ampia per contrastare lo spaccio di droga sul territorio.

Un arresto a Firenze e tre denunce per detenzione di sostanze stupefacenti a Empoli. È quanto emerso dai servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dal personale della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di San Giovanni insieme alla squadra antidroga della polizia municipale di Firenze. Gli agenti, nei giorni scorsi, hanno notato un soggetto, noto come dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, uscire dalla sua abitazione e dirigersi a piedi verso Ponte Vecchio. Insospettiti, alcuni agenti hanno inseguito il soggetto mentre altri sono rimasti in osservazione del portone d’ingresso interessato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

A San Salvatore Telesino, durante una perquisizione domiciliare nell’ambito di un’indagine, sono stati trovati più di 400 grammi di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento.

