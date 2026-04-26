OpenMusa I nuovi eventi Arte e ricerca

Il Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura ha aperto la sua nuova stagione di eventi, presentando un programma vario dedicato al territorio, alla storia dell’arte e alla ricerca spirituale. La rassegna, chiamata “OpenMusa”, include esposizioni, workshop e incontri che coinvolgono artisti, studiosi e appassionati. La proposta si svolge attraverso un calendario di appuntamenti distribuiti nei prossimi mesi, con l’obiettivo di valorizzare le diverse sfumature culturali e artistiche del contesto locale.

Il Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura inaugura la sua stagione di eventi con un palinsesto eclettico che celebra il territorio, la storia dell’arte e la ricerca spirituale. Attraverso l’uso sapiente di tecnologie avanzate, il museo si conferma uno spazio vivo dove la tradizione artigiana incontra l’innovazione multimediale. La stagione si apre con l’iniziativa " Open MuSA " un’esperienza di multi proiezione immersiva che trasporta il visitatore dai bacini estrattivi delle vette apuane fino alle fonderie della riviera. I documentari esploreranno le radici produttive del territorio. Il programma inizierà venerdì 1 maggio e andrà avanti sabato due domenica 3: orario dalle 16.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “OpenMusa“. I nuovi eventi. Arte e ricerca Notizie correlate Brera 2026: 300 eventi, nuovi showroom e arte immersivaIl cuore pulsante del Fuorisalone batte a Brera, dove oltre 300 eventi trasformano i vicoli storici in un palcoscenico globale. Leggi anche: Memoria, ricerca ed eventi. Le iniziative dell’Unifi