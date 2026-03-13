A Brera nel 2026 si svolgeranno più di 300 eventi, tra esposizioni, installazioni e incontri. La zona ospita anche nuovi showroom e iniziative di arte immersiva, che coinvolgono visitatori provenienti da tutto il mondo. I vicoli storici di questo quartiere diventano così un punto di riferimento per il settore del design e dell'arte durante il Fuorisalone.

Il cuore pulsante del Fuorisalone batte a Brera, dove oltre 300 eventi trasformano i vicoli storici in un palcoscenico globale. Venerdì 13 marzo 2026 segna l’apice di questa manifestazione, con la zona che ospita 217 showroom permanenti e oltre 200 espositori temporanei. Il tema guida è Essere Progetto, un invito a considerare il design come processo culturale e responsabilità sociale. L’accesso si semplifica grazie al Fuorisalone Passport, una piattaforma digitale gestita da Studiolabo che elimina le ripetizioni burocratiche. Un unico QR Code personale permette di entrare senza code infinite, rendendo fluida la navigazione tra arte, moda e lifestyle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brera 2026: 300 eventi, nuovi showroom e arte immersiva

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