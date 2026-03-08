L’Università di Firenze organizza iniziative dedicate all’8 marzo, trasformando la ricorrenza in un impegno pubblico. Attraverso eventi distribuiti tra biblioteche, dipartimenti e musei, l’ateneo coinvolge studenti, ricercatori e pubblico in attività che integrano memoria, dati e azioni pratiche. La scelta di questa data diventa così un momento di confronto e approfondimento sul ruolo delle donne attraverso diversi spazi accademici.

L’8 marzo come impegno pubblico, non solo come ricorrenza. L’Università di Firenze sceglie di viverlo come un’occasione per intrecciare memoria, ricerca, dati e azioni concrete, con un programma diffuso che attraversa biblioteche, dipartimenti e spazi museali. Il cuore della giornata di oggi sarà la riapertura gratuita del giardino di Villa La Quiete (ore 10-17.30, via di Boldrone 2), realizzato tra il 1724 e il 1727 per volontà dell’Elettrice Palatina e restaurato grazie a fondi Pnrr. Un luogo profondamente legato alla storia delle donne, dalle granduchesse medicee alle educande delle Montalve, che diventa simbolo di un’eredità culturale al femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Memoria, ricerca ed eventi. Le iniziative dell’Unifi

