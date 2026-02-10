OpenAI lancia GPT 5.3 Codex | l’AI che impara da sé stessa

Oggi OpenAI ha annunciato la novità più attesa: GPT 5.3 Codex. Questo nuovo modello di intelligenza artificiale può affrontare compiti complessi e duraturi sui computer, grazie a una funzione rivoluzionaria. La vera novità è che il sistema riesce a migliorarsi da solo, almeno nelle prime fasi del suo sviluppo. Per ora, l’azienda promette che questa capacità di auto-miglioramento potrà aprire nuove strade nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

OpenAI ha presentato oggi, 10 febbraio 2026, GPT 5.3 Codex, un nuovo modello di intelligenza artificiale progettato per gestire attività complesse e prolungate su computer, con una caratteristica rivoluzionaria: la capacità di auto-migliorarsi, almeno nelle fasi iniziali del suo sviluppo. Questa innovazione solleva interrogativi sul futuro dell'IA e sulle implicazioni di sistemi in grado di evolvere autonomamente, un tema caro alla fantascienza che oggi si fa sempre più concreto. Il lancio di GPT 5.3 Codex segna un passaggio significativo nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale applicata alla programmazione e all'automazione di compiti complessi.

