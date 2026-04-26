Open AI ha annunciato il rilascio di ChatGPT 5.5, aggiornamento che porta novità significative nel campo dell’intelligenza artificiale. La nuova versione introduce miglioramenti nelle capacità di comprensione e generazione di testo, con un’attenzione particolare alla coerenza delle risposte e alla gestione delle conversazioni più complesse. La presentazione di questa versione segue il precedente rilascio di ChatGPT 5, con aggiornamenti mirati a perfezionare le funzioni già esistenti.

La massima evoluzione tecnologica a portata di mano. Il laboratorio di intelligenza artificiale Open AI ha da poco rilasciato ChatGpt 5.5, il modello considerato “più intelligente e intuitivo di sempre” che getta le basi verso un nuovo modo di lavorare al computer. Cosa cambia. Tra le novità più rilevanti la comprensione, sempre più veloce, per svolgere in autonomia una maggiore quantità di lavoro. “Eccelle nella scrittura e nel debug del codice, nella ricerca online, nell'analisi dei dati, nella creazione di documenti e fogli di calcolo, nell'utilizzo di software e nel passaggio tra diversi strumenti fino al completamento di un'attività”, spiega Open AI.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Open AI, arriva ChatGpt 5.5: quali sono le principali novità

OpenAI Lança ChatGPT 5.2! O SALTO AGUARDADO do GPT 5

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