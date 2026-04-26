Ongina il sogno dei play off si infrange a Modena | crolla il ritmo

Nel match di Modena, la squadra giallonera ha subito una sconfitta per 3-1 contro la Mo.Re al PalAnderlini. La vittoria permette alla formazione avversaria di allontanarsi definitivamente dalla Canottieri Ongina in classifica, rendendo ormai impossibile per i gialloneri raggiungere i play off. La partita ha visto un calo nel ritmo della squadra ospite, che non è riuscita a contrastare efficacemente gli avversari nel corso dell’incontro.

? Cosa sapere La Mo.Re batte la Canottieri Ongina 3-1 al PalAnderlini di Modena.. La sconfitta sancisce il distacco matematico dei gialloneri dalla Pallavolo Cremonese.. Il PalAnderlini di Modena si è trasformato nel luogo dove la corsa ai play off della Canottieri Ongina si è ufficialmente arrestata, con un 3-1 inflitto dai giovani della Mo.Re. che sancisce il distacco matematico dalla Pallavolo Cremonese. Dopo una striscia positiva di cinque successi consecutivi, i gialloneri hanno svanire ogni possibilità di raggiungere la seconda classificata del girine B di serie B maschile. La sconfitta odierna, avvenuta in un match durato un totale di 1 ora e 45 minuti, sposta la squadra dal terzo al quinto posto in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ongina, il sogno dei play off si infrange a Modena: crolla il ritmo Notizie correlate Pronostico Iraq-Bolivia: il sogno si infrange in finaleIraq-Bolivia è uno spareggio che mette in palio il Mondiale: probabili formazioni e pronostico Una finale che mette in palio un posto al Mondiale. Padel: si infrange in semifinale il sogno del Tennis club SondrioSi chiude in semifinale il percorso del Tennis club Sondrio nella Lombardia Padel League, al termine di una sfida impegnativa contro il Montipadel...