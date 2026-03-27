Il Tennis club Sondrio si è fermato in semifinale nella Lombardia Padel League dopo aver affrontato il Montipadel Brescia, squadra vincitrice dell’edizione precedente. La partita si è svolta tra le mura del torneo regionale, con il risultato che ha concluso il cammino della squadra locale nel torneo di quest’anno.

Si chiude in semifinale il percorso del Tennis club Sondrio nella Lombardia Padel League, al termine di una sfida impegnativa contro il Montipadel Brescia, squadra vincitrice dell’edizione dello scorso anno. Un risultato che dà ancora più valore al cammino compiuto, considerando che si trattava della prima partecipazione alla competizione per il team del capoluogo. Il confronto si era aperto con una prova di grande carattere da parte di Sara Marcionni ed Enzo Colella, capaci di imporsi per 4-6 6-3 11-9 al termine di un match combattutissimo. Decisiva la rimonta nel super tie-break, dove la coppia è riuscita a risalire da 5-9, ribaltando una situazione che sembrava ormai compromessa e portando a casa un punto pesantissimo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Padel: si infrange in semifinale il sogno del Tennis club Sondrio

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