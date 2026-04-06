Torre Maura terminati primi due murales | celebrano i 100 anni del quartiere

A Torre Maura sono stati completati i primi due murales dedicati ai 100 anni del quartiere. Le opere celebrano la storia locale e sono state realizzate come parte di un intervento di riqualificazione urbana. L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio volto a valorizzare le periferie e migliorare l'aspetto delle zone meno centrali della città. I murales si trovano in punti strategici del quartiere, visibili a residenti e passanti.

Inaugurazione con il sindaco. Per la fine della consiliatura previsti cinque murales oltre a numerosi altri interventi per il quartiere Non rappresentano solo un tributo alla storia locale, ma anche un segnale di rigenerazione urbana e di attenzione verso le periferie. I murales che il sindaco Gualtieri ha inaugurato a Torre Maura, nella mattinata di Pasquetta, hanno molti significati. Le opere, realizzate dal duo artistico Orticanoodles, sono state dipinte su due edifici di edilizia residenziale pubblica situati in via delle Averle e in via delle Cince. Si inseriscono nel solco delle iniziative pensate per festeggiare il centenario di Torre Maura (1922-2022), un progetto realizzato quindi in collaborazione con il comitato di quartiere, le associazioni del territorio e tanti cittadini. 🔗 Leggi su Romatoday.it La Farmacia Mancino festeggia i suoi primi 100 anni, un secolo di storia al servizio del quartiere NoceLa Farmacia Mancino di piazza Principe di Camporeale festeggia un traguardo storico: cento anni di attività ininterrotta sotto la guida della stessa... Inaugurato allo stadio Maradona il murales per i 100 anni della Ssc NapoliCome evidenziato dalla redazione di SkySport, questa mattina è stato inaugurato fuori lo stadio Maradona, un murales per celebrare il centenario...