Futura al Pilastro | oltre 400 sfilano per dire no al Museo dei bambini Sassate contro la sede del quartiere e scritte contro la Guardia di Finanza

Oltre 400 persone si sono radunate nel quartiere Pilastro per manifestare contro la costruzione di un museo dedicato ai bambini. Durante la protesta sono state lanciate pietre contro alcuni edifici del quartiere e sono state scritte scritte sui muri contro la presenza della Guardia di Finanza. La manifestazione ha coinvolto cittadini che hanno espresso il loro dissenso rispetto ai lavori previsti nell’area, con slogan e cartelli che richiamano la difesa degli spazi pubblici.

Bologna, 12 aprile 2026 – "Tra cemento e militari, giù le mani dai parchi popolari. Il Pilastro non si tocca". Anche questo pomeriggio i cittadini contrari al Museo delle bambine e dei bambini che dovrebbe sorgere al Pilastro hanno sfilato per ribadire la loro ferma opposizione al progetto. Tante anche le bandiere della Palestina. La sfilata del corteo. È partito poco dopo le 17 il corteo di Mubasta contro Futura, il Museo delle bambine e dei bambini che sorgerà all'interno del parco Mitilini, Moneta e Stefanini. Sono in 300 alla partenza i manifestanti, ma durante la sfilata del corteo se ne aggiungono almento un altro centinaio: "È tempo di eco-resistenze".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Futura al Pilastro: oltre 400 sfilano per dire no al Museo dei bambini. Sassate contro la sede del quartiere e scritte contro la Guardia di Finanza Futura al Pilastro: oltre 400 sfilano per dire no al Museo dei bambiniBologna, 12 aprile 2026 – "Tra cemento e militari, giù le mani dai parchi popolari. Protesta contro il museo dei Bambini al Pilastro, attivista su un alberoBologna, 25 febbraio 2026 – Un attivista di Extinction Rebellion, approfittando di un attimo in cui gli operai avevano lasciato aperto il cantiere,...