Omicidio nella macelleria dopo il dissequestro la sospensione dell' attività | Persone alloggiate abusivamente

Lo scorso 7 aprile a Forlì, in una macelleria situata in via Ravegnana, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di un uomo di 45 anni di origine marocchina. La vicenda è stata scaturita da una lite violenta che ha portato alla sua ferita da arma da taglio all'occhio. Dopo il dissequestro dell’attività, le autorità hanno deciso di sospenderne l’attività a causa della presenza di persone alloggiate abusivamente all’interno del locale.

Una furiosa lite ha causato la morte di un 45enne marocchino, trafitto da una coltellata a un occhio nella macelleria ‘Mzab’ di via Ravegnana, è l'episodio che ha scosso Forlì lo scorso 7 aprile. Dopo l'omicidio avvenuto di notte, sono stari rimossi i sigilli all'esercizio commerciale, con il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sospensione delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia di Torre Sansone lunedì 30 marzoSospensione delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia di Torre Sansone dell'istituto comprensivo Don Milani a Lanciano, nella giornata di... Omicidio a Forlì, 45enne ucciso a coltellate in una macelleria nella notte: fermato il presunto assassinoUn uomo di 45 anni è stato ucciso con diverse coltellate in una macelleria a Forlì dopo una lite nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cani antidroga nella macelleria dell'omicidio, si cercano tracce del giro di spaccio; A caccia della droga. Blitz nel luogo del delitto con le unità cinofile. Il ruolo del macellaio; Omicidio in macelleria, il fratello della vittima: Mio fratello era onesto; Forlì, omicidio in macelleria: unità cinofile fanno un sopralluogo in cerca di droga. Omicidio a Forlì: sospesa la licenza alla macelleriaIl Questore di Forlì-Cesena ha sospeso per 20 giorni la licenza della macelleria, alla luce di quanto emerso durante le indagini, dopo l'omicidio di aprile scorso ... livingcesenatico.it Forlì. Omicidio in macelleria, il Questore sospende la licenza per venti giorniIl Questore della Provincia di Forlì-Cesena, dott. Claudio Mastromattei, ha disposto la sospensione per venti giorni della licenza di un negozio di ... corriereromagna.it Omicidio Leonardo Mocci, la comunità di Villacidro sconvolta dal dolore: fissata la data dei funerali Un dramma che ha scosso tutto il territorio e che lascia familiari e amici in attesa di risposte - facebook.com facebook Omicidio Cossi: gli esiti dell'autopsia contrastano con la prima versione di Samuele Donadello. Il 47enne aveva parlato di legittima difesa. Cossi, però, è stato ucciso da una ventina di coltellate, alcune inferte al torace, e una letale, alla gola. x.com