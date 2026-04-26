Omicidio Gabriele Vaccaro i primi esiti dell'autopsia | ucciso da una coltellata non da un cacciavite

I risultati preliminari dell’autopsia sul corpo di Gabriele Vaccaro indicano che la causa della morte è stata una ferita da coltello, contrariamente a quanto si ipotizzava inizialmente. La diagnosi esclude quindi l’uso di un cacciavite come arma. I dettagli emersi fanno parte di un'indagine ancora in corso che mira a fare chiarezza sull’accaduto.

Stando ai primi esiti dell'autopsia, Gabriele Vaccaro sarebbe morto a causa di una coltellata, non di un fendente sferrato con un cacciavite. Per l'omicidio del 25enne è stato arrestato un 16enne che, al momento, si trova in carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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