A Pavia, un ragazzo di 16 anni è stato fermato con l’accusa di aver ucciso un uomo di 25 anni nella notte tra sabato e domenica. Dopo un lungo interrogatorio in Questura, il fermo è stato disposto. L’uomo è rimasto ferito al collo con un cacciavite ed è deceduto poco dopo. Il giovane, di origine egiziana, è stato identificato come il principale sospettato dell’omicidio.

Dopo un lungo interrogatorio in Questura un 16enne di origine egiziane è stato fermato con l’accusa di essere il responsabile dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il ragazzo di 25 anni che nella notte tra sabato e domenica è morto a causa di una ferita al collo. Le indagini per rintracciare gli aggressori erano partite subito dopo una rissa, avvenuta nel parcheggio dell’ area Cattaneo vicino al centro storico di Pavia. Dai primi accertamenti della polizia è emerso che Vaccaro, intorno alle 3.30, aveva raggiunto il piazzale assieme a due amici. Qui ci sarebbe stata una discussione con un altro gruppo – formato da stranieri stando a quanto riportato dall’ Ansa – e una successiva aggressione avvenuta vicino alla colonnina dove si paga il ticket per la sosta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio a Pavia, fermato un sedicenne: è accusato di aver ucciso con un cacciavite il 25enne Gabriele Vaccaro

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