Un giovane di 25 anni è stato ucciso con una coltellata nel parcheggio di una zona residenziale. L’aggressione, avvenuta durante la notte, si è conclusa con la morte del ragazzo poco dopo il trasporto in ospedale. Testimoni riferiscono che l’aggressore si sia avvicinato con una lama senza apparente motivo, lasciando dietro di sé una scena di grande shock tra chi si trovava sul posto.

Omicidio Pavia oggi: accoltellato nel parcheggio, muore a 25 anni. Una notte che si trasforma in tragedia, un’aggressione improvvisa e un destino che cambia in pochi minuti. Gabriele Vaccaro, 25 anni, è morto dopo essere stato colpito al collo con un’arma bianca, probabilmente un coltello, nel parcheggio dell’area Cattaneo, a pochi passi dal centro storico di Pavia. Erano circa le 3:30 del 19 aprile quando il giovane, insieme a due amici, stava tornando a recuperare l’auto dopo una serata trascorsa in un locale. È in quel momento che avviene l’incontro con un altro gruppo, forse composto da tre o quattro persone. Parte una discussione, poi la violenza.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Pavia, ‘Pensavano non fosse grave’: Gabriele Vaccaro ucciso con una coltellata, il dolore di Favara

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