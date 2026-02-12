Spider-Noir Nicolas Cage protagonista del primo trailer nella cupa New York anni ’30

La serie tv “Spider-Noir” si prepara a tornare sul piccolo schermo con Nicolas Cage nel ruolo principale. Amazon MGM ha appena diffuso il primo trailer, ambientato nella cupa New York degli anni ’30. Le immagini mostrano un protagonista duro, immerso in un’atmosfera noir che richiama i classici del genere. La data di uscita ufficiale è stata annunciata e i fan sono già in attesa di scoprire come Cage darà vita a questo personaggio intenso e oscuro.

Le prime immagini nell'atteso teaser distribuito da Amazon MGM annunciando la data d'uscita ufficiale della serie tv con il premio Oscar. Prime Video ha svelato il primo teaser trailer della serie Spider-Noir, con protagonista Nicolas Cage nel ruolo di Ben Reilly. Lo show trasporta gli spettatori in una New York alternativa degli anni '30, un'epoca segnata dalla Grande Depressione e dal gangsterismo. Ben Reilly, il personaggio protagonista della serie, è costretto ad affrontare non solo le minacce del crimine che si annidano negli angoli più bui della metropoli ma anche il proprio passato, che torna a bussare inesorabilmente alla sua porta.

