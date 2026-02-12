Nicolas Cage è Ben Reilly | Il teaser trailer di Spider-Noir svela un’uscita evento in b&w e a colori su Prime Video

Prime Video ha pubblicato il primo teaser trailer di Spider-Noir, la nuova serie live-action che porta Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly, noto anche come “The Spider”. L’uscita è prevista come evento su Prime Video, con immagini in bianco e nero e a colori che mostrano il personaggio in azione. La serie promette di portare un’interpretazione diversa del personaggio, con Cage protagonista assoluto. I fan sono già in fermento, aspettando di scoprire di più su questa novità.

Prime Video ha ufficialmente alzato il sipario su Spider-Noir, l’attesa serie live-action che vede il premio Oscar Nicolas Cage vestire i panni di Ben Reilly, meglio conosciuto come “The Spider”. Insieme al teaser trailer, gli studios hanno confermato la data di debutto: lo show arriverà globalmente su Prime Video il 27 maggio 2026 con una release in modalità binge-watching. La vera particolarità tecnica dell’operazione riguarda il formato visivo. Sony Pictures Television distribuirà infatti ogni episodio in doppia versione simultanea: una in “ Authentic Black & White “, fedele all’estetica noir anni ’30, e una in “ True-Hue Full Color “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Nicolas Cage è Ben Reilly | Il teaser trailer di Spider-Noir svela un’uscita evento (in b&w e a colori) su Prime Video Approfondimenti su Nicolas Cage Spider noir Nicolas Cage interpreta B Reilly nella serie Prime Video Spider Noir: Nicolas Cage sarà B.Reilly nella serie Prime Video Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Nicolas Cage Argomenti discussi: Spider-Noir: Nicolas Cage e il resto del cast nelle prime immagini ufficiali della serie Amazon; Nicolas Cage più cupo e 'violento': le prime foto di Spider-Noir, la serie Amazon Prime Video che sconvolgerà il web; Spider-Noir: Prime Video svela il primo sguardo al Ben Reilly di Nicolas Cage nella prossima serie spin-off; Spider-Noir: Nicolas Cage protagonista nelle prime immagini ufficiali della serie Amazon Prime Video. Spider-Noir: Un doppio trailer (in bianco e nero e a colori) annuncia la data della serie con Nicolas CageArriverà in streaming su Prime Video a maggio la nuova serie Spider-Noir, con un misterioso Nicolas Cage nei panni del personaggio Marvel: ecco il primo trailer rilasciato in doppia versione. comingsoon.it Nicolas Cage è Spider-Noir nel trailer (in bianco e nero) della serie Amazon Prime VideoDiamo un primo sguardo all'attesissima serie con protagonista Nicolas Cage, di cui è stato distribuito oggi il primo trailer ufficiale da Amazon MGM ... libero.it Spider-Noir : il Teaser Trailer Ufficiale Italiano (a colori) della serie con Nicolas Cage - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.